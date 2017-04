Sasha Waltz: «Schlussstrich» nach Streit mit Staatsballett

Nach der Ernennung von Sasha Waltz zur Mitchefin des Staatsballetts Berlin schlugen die Wellen hoch. Das Ensemble verweigerte sich einer Vertreterin des modernen Tanzes. Sind die Wogen jetzt geglättet?

Berlin (dpa) - «Schlussstrich» und «nach vorne schauen»: Im Konflikt mit dem Staatsballett Berlin sucht die designierte Co-Intendantin Sasha Waltz einen Friedensschluss mit dem Ensemble, strebt aber weiter eine Neuausrichtung der Compagnie an. Sie wolle «die Kluft zwischen klassischem Ballett und zeitgenössischem Tanz schließen» und mit Choreographen aus der traditionellen sowie aus der modernen Szene zusammenarbeiten. «Es muss einen Weg geben, beides zu verbinden.» Dies sei bei großen Compagnien etwa in Paris und Amsterdam seit Jahren völlig normal, sagte Waltz am Freitag vor Journalisten.