Play-offs: Spandau Favorit, Neukölln Außenseiter

Am Samstag beginnen die Viertelfinal-Playoffs um die Deutsche Wasserball-Meisterschaft. Für die Runde der besten Acht haben sich mit Rekordchampion Spandau 04, dem OSC Potsdam und der SG Neukölln drei Teams aus der Region qualifiziert. Der SC Wedding dagegen scheiterte in den Pre-Playoffs und tritt nun in den Play-Downs an.

Im Best-of-Three-Viertelfinale haben die schlechter Platzierten gegen die vier Gesetzten zunächst Heimrecht. Am kommenden Wochenende finden die Partien zwei - und wenn nötig drei - bei den Favoriten statt. Spandau tritt am Samstag (18:00 Uhr) bei Bayer Uerdingen an. Neukölln empfängt in der Schwimmhalle Schöneberg (20:00 Uhr) Vizemeister ASC Duisburg, Potsdam muss zum SSC Esslingen reisen.

