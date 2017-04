Mutmaßlicher Einbrecher kurz nach Tat geschnappt

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Pankow kurz nach der Tat festgenommen worden. «Ein Mann hatte in der Nacht zum Freitag Glas klirren hören», sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Aus dem Fenster seiner Wohnung sah der Zeuge, wie unten auf der Straße jemand in ein Bekleidungsgeschäft einstieg. Polizisten verfolgten den Einbrecher, der mit seiner Beute geflüchtet war. Nach wenigen Minuten fassten sie einen 24-Jährigen und nahmen ihn fest.

Letzte Änderung: Freitag, 28. April 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen