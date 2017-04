Cannabis-Abgabe unter Studien-Deckmantel?

Cannabiskonsum erforschen: Dieses Ziel gab eine neu gegründete Forschungsinitiative aus. Sie suchte - noch ohne Genehmigung für die Abgabe - 25 000 Berliner als kiffende Probanden. So bald wird das aber nicht Realität.

Berlin (dpa/bb) - Aus der in Berlin geplanten Studie über Cannabis-Konsum mit 25 000 Probanden wird vorerst nichts. Der Hamburger Forschungsleiter, der Professor für Klinische Psychologie Thomas Schnell, distanziert sich von dem Vorhaben und der dahinterstehenden «Forschungsinitiative Cannabiskonsum». Das erklärt der Forscher in einer der dpa vorliegenden Mitteilung seines Arbeitgebers, der Medical School Hamburg (MSH). Auch die MSH distanziert sich ausdrücklich von der Studie, in deren «ersten Schritt» Schnell involviert gewesen sei.