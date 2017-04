NSU-Ausschuss will Generalstaatsanwalt vernehmen

Der Untersuchungsausschuss des Potsdamer Landtags zu der NSU-Mordserie will heute erneut Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg anhören. Zudem sind Vertreter der Potsdamer Staatsanwaltschaft und der Bundesanwaltschaft geladen. Rautenberg hatte im November mit seiner Aussage im Ausschuss für Aufsehen gesorgt. Er hatte damals nicht ausgeschlossen, dass der Verfassungsschutz 2001 etwas mit dem Anschlag auf die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs in Potsdam zu tun gehabt haben könnte. Rautenberg tritt inzwischen für die SPD als Direktkandidat für den Bundestag an. Der Ausschuss soll mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen gegen den «Nationalsozialistischen Untergrund» aufklären.

Letzte Änderung: Freitag, 28. April 2017 03:40 Uhr

Quelle: dpa

