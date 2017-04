Berliner Zoo bringt Millionen für Panda-Pärchen auf

Die Leihgabe zweier Riesenpandas aus China für 15 Jahre kostet den Berliner Zoo mehrere Millionen Euro. Pro Jahr bezahlt die Einrichtung eine Million US-Dollar (etwa 920 000 Euro), wie am Freitag bei der Vertragsunterzeichnung im Zoo bekannt wurde.

70 Prozent des Geldes fließen laut Angaben in den Artenschutz im natürlichen Lebensraum in China, 20 Prozent in Forschung, die restlichen 10 Prozent sind Verwaltungskosten. Der Zoo bringe die Summe mit Hilfe von Sponsoren und Spendern selbst auf, hieß es. Mit der Ankunft zweier ausgewählter Tiere wird im Juni gerechnet. Details dazu sind noch nicht bekannt.