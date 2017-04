Autobahnsperrung wegen Sprengung von Weltkriegsmunition

Wegen der Sprengung von Weltkriegsmunition auf einer Mülldeponie in Südbrandenburg wird heute voraussichtlich ab 09.00 Uhr die Autobahn 15 zwischen Roggosen und Forst (Spree-Neiße) voll gesperrt. In dem Sperrkreis befindet sich auch ein Landgasthaus, das evakuiert werden muss, wie die Stadtverwaltung in Forst ankündigte. Auch zwei Gashochdruckleitungen werden demnach abgekappt. Die Sprengung von mehreren Granaten und anderer Munition sei für etwa 10.00 Uhr geplant. Die Munition war bei Bauarbeiten auf der Deponie entdeckt worden.

Letzte Änderung: Freitag, 28. April 2017 01:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen