Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Friedrichshain-Kreuzberg schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei berichtete, fuhr die 48-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen Donnerstagfrüh trotz Rotlicht über die Skalitzer Straße in Richtung Schlesisches Tor. Ein 42-Jähriger erfasste sie mit seinem Wagen. Die Frau wurde am Rücken verletzt und kam ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 20:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen