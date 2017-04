dpa

Brandenburgs Jugendliche bekommen Moped-Führerschein mit 15

Nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden auch die Jugendlichen in Brandenburg ihren Moped-Führerschein schon mit 15 statt mit 16 Jahren machen können. Die Neuregelung trete zum 1. Mai dieses Jahres in Kraft, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit. «Gerade in ländlichen Regionen möchten die Jugendlichen mobil sein», sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD). Positive Erfahrungen mit der Herabsetzung des Alters in den drei anderen Ländern rechtfertigten es, dass auch Brandenburg am Modellversuch teilnehme.

Brandenburg hatte die Teilnahme vor wenigen Wochen beantragt. Das Modellprojekt ist bis April 2018 begrenzt. Danach soll entschieden werden, ob der Führerschein mit 15 bundesweit und dauerhaft eingeführt wird. Auch der Auto-Führerschein mit 17 - amtlich das sogenannte begleitete Fahren - war zunächst in einem Modellversuch getestet worden, bevor er allgemein erlaubt wurde.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

