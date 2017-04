Fußgängerin wird bei Unfall in Pankow schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow ist eine 73 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Laut Polizei-Ermittlungen hat am Donnerstagmorgen ein 56-jähriger Fahrer eines Kastenwagens beim Abbiegen die Frau übersehen und angefahren. Die 73-jährige wurde beim Sturz schwer an der Hüfte verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

