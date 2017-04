dpa

Wegen Kindern nach Syrien: IS-Mitglied zu Haft verurteilt

Er wollte seine Kinder aus der IS-Hochburg Al-Rakka holen - seine streng gläubige Frau hatte sie dahin verschleppt. In Syrien angekommen, schloss sich der Mann dem IS an. Jetzt soll er dafür hinter Gitter.

München (dpa/lby) - Ein IS-Kämpfer ist am Donnerstag in München zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sprach ihn wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig. Nach Überzeugung des Gerichts reiste der Mann, der zuvor als Taxiunternehmer in Berlin lebte, Ende 2014 nach Syrien und schloss sich dort dem IS an. Er habe dort konkret Zündauslösevorrichtungen für Sprengfallen hergestellt.

Der Weg des Deutschen mit libanesischen Wurzeln nach Syrien klingt abenteuerlich. Er hatte scheinbar ein bürgerliches Leben in Berlin: Familienvater, Taxiunternehmer. Ende November 2014 reiste seine Ehefrau dann ohne sein Wissen mit den drei gemeinsamen Kindern in die vom Islamischen Staat (IS) kontrollierte Stadt Al-Rakka.

Um seine Kinder wiederzubekommen, folgte er im Dezember desselben Jahres - und ordnete sich dem IS unter. Zunächst war er laut Gericht im Verwaltungsapparat eingesetzt und betreute neu ankommende Rekruten. Später erhielt er eine Schusswaffenausbildung und war im Waffenbau tätig. Ende Oktober 2015 kehrte der Angeklagte mit seinen Kindern nach Deutschland zurück. Anfang November wurde er in Berlin festgenommen.

Großenteils fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Denn es ging um drei kleine Kinder, zum Prozessauftakt im vergangenen September waren sie zwei und sieben Jahre alt.

Den Ausgang nahm die Geschichte mit den Vorstellungen der streng gläubigen Ehefrau. Da sie ein Leben in einem islamischen Land als religiöse Pflicht ansah, fuhr die Familie zunächst in den Libanon zu Verwandten - die ihr aber aufgrund der Vollverschleierung der Frau alsbald die Abreise nahelegten. Daraufhin reiste die Frau nach Al-Rakka.

Als strafmildernd wertete das Gericht das Geständnis und die Motivation des Mannes, der nach Syrien gegangen sei, um seine Kinder zurückzuholen. Allerdings habe er sich einer sehr gefährlichen terroristischen Vereinigung angeschlossen - und für diese auch noch Zündvorrichtungen gebaut.

Das Urteil kam überraschend - ursprünglich waren Verhandlungstage bis Ende Juni angesetzt.

