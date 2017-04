dpa

Mit dem Sitzsack auf dem Bebelplatz

Auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte ist die viertägige Aktion «StadtLesen» gestartet. In Hängematten und auf Sitzsäcken können Besucher noch bis Sonntag in einer Auswahl von 3000 Büchern stöbern und lesen. «Wir möchten Menschen in urbanen Räumen stärker zum Buchlesen führen», sagte Organisator Sebastian Mettler am Donnerstag. Das Lesewohnzimmer unter freiem Himmel kann täglich bis Einbruch der Dunkelheit besucht werden. Auf dem Bebelplatz erinnert ein Denkmal mit leeren Regalen an die Bücherverbrennung 1933 durch die Nazis.

