Ministerin Münch fordert Aufklärung von tödlichem Unfall

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat eine schnellstmögliche Aufklärung der mutmaßlich fremdenfeindlichen Verhöhnungen einer tödlich verletzten ägyptischen Gast-Studentin gefordert. «Dass eine junge, tödlich verletzte Frau mitten in Cottbus nach einem Unfall noch fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt wird, ist unfassbar und abscheulich», sagte Münch am Donnerstag in einer Mitteilung. «Wenn die Vorwürfe so zutreffen, ist dieser Vorfall eine Schande.»

Die Staatsanwaltschaft Cottbus führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung gegen Unbekannt. Bei dem Unfall in der Nacht zum 15. April sollen laut Zeugenaussagen Insassen des Autos, das die 22-Jährige vor der Stadthalle erfasste, die Verletzte danach fremdenfeindlich wüst verhöhnt haben. Die Studentin starb Tage später im Krankenhaus.

