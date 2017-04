Junge Leidenschaft soll «arg gebeutelter» Hertha helfen

Auf alle Sondermaßnahmen, um den Auswärtsfluch zu beenden, wird Hertha BSC diesmal verzichten. Vielleicht hilft in Bremen ausgerechnet eine Notlage: Die Unbekümmertheit der Jugend soll zu einem Vorteil werden. Werder ist für die Berliner eine große Gefahr.

Berlin (dpa) - Pal Dardai will aus der Personalnot eine Tugend machen - und endlich wieder einmal außerhalb des Olympiastadions punkten. «Ich arbeite gern mit jungen Spielern. Die junge Leidenschaft wird uns zu etwas Schönem führen. Die Tagesform muss stimmen», sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem nächsten Versuch, den Auswärtsfluch zu brechen. Acht Partien auf fremden Plätzen hintereinander hat der Berliner Fußball-Bundesligist schon verloren - ein äußerst nerviger Vereinsrekord. Dazu ist die Verletzten-Liste vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen noch länger geworden.

Den Ausfall von gleich acht Profis soll Dardais Elf mit jugendlichem Elan kompensieren. «Die jungen Spieler überlegen nicht so viel, ob es Europa League ist oder Abstiegskampf. Die wollen unbedingt spielen. Das kann auch ein Vorteil sein», sagte der Trainer. Der Tabellen-Fünfte Hertha (46 Punkte) muss den Vorsprung gegenüber der zweitbesten Rückrundenmannschaft Bremen auf Rang sieben (42) unbedingt verteidigen, um das Ziel Europa League vier Runden vor dem Saisonabschluss nicht weiter zu gefährden.

Die neu verletzten Verteidiger Marvin Plattenhardt und John Anthony Brooks (beide Muskelfaserriss) fehlen in Bremen ebenso wie Niklas Stark, Valentin Stocker und Fabian Lustenberger. Dazu kommen die langzeitverletzten Mitchell Weiser, Julian Schieber und Sinan Kurt. Dardai wird den 19 Jahre jungen Jordan Torunarigha und den nur ein Jahr älteren Maximilian Mittelstädt in die Abwehrkette stellen. Für die Bank kommen unter anderen Julius Kade (17), Arne Maier (18), Florian Baak (18) und Sidney Friede (19) in Frage.