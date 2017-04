Herthas 9. Versuch: Favorit sind die anderen

Sprechen wollen die Berliner Protagonisten eigentlich nicht mehr über die schwarze Auswärtsserie. Auch nicht über die Personalnot. Sie schieben den Druck einfach zum Gegner Werder Bremen und wollen als Außenseiter punkten. Die Gefahr Nummer eins heißt Max Kruse.

Berlin (dpa) - Anlauf Nummer neun! Rund 3000 Berliner Fans wollen in Bremen sehen, wie Hertha BSC allen Widrigkeiten trotzt und endlich wieder einmal auswärts punktet. Nach acht Auswärtsniederlagen in Serie sieht Trainer Pal Dardai seinen Katalog mit Spezialmaßnahmen beim Berliner Fußball-Bundesligisten ausgereizt und versucht, mit einfachen Maßnahmen den Fluch auf fremden Plätzen zu besiegen.

Vor allem die jungen Spieler wie Jordan Torunarigha (19), Maximilian Mittelstädt (20) und Allan (20) werden im Werder-Stadion Hilfe brauchen. «Bremen hat einen richtig guten Lauf, vor allem was die Vorwärtsbewegung betrifft», betonte Dardai. 26 Punkte haben die Norddeutschen in der Rückrunde geholt, die Berliner nur 16. Bis auf vier Zähler ist der SV Werder in der Tabellen an den Fünften Hertha herangerückt. Dazu kommt die Verletzungsmisere bei den Berlinern. Gleich acht Profis fallen aus.