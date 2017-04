dpa

Isabelle Huppert zum Berliner Gallery Weekend erwartet

Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert («Elle») wird dieses Jahr zum Gallery Weekend in Berlin erwartet. Die 64-Jährige stellt am Freitag in der Michael Fuchs Galerie in Berlin-Mitte die Arbeiten von fünf zeitgenössischen Künstlern vor, die sich in Foto- oder Videoarbeiten mit ihrer vielschichtigen Persönlichkeit auseinandergesetzt haben.

Insgesamt beteiligen sich dieses Jahr 47 Galerien mit Ausstellungen von bekannten und neu entdeckten Künstlern an dem öffentlichen Kunstwochenende. Die Häuser sind nach Eröffnungsveranstaltungen am Freitagabend jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

