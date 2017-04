dpa

Preise in Berlin steigen schneller

Höhere Preise für Heizöl, Strom, Reisen und Kleidung beschleunigen die Teuerung in Berlin. Im April lagen die Verbraucherpreise 1,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Damit ist der Preisauftrieb etwas stärker als noch im März mit 1,5 Prozent. Verantwortlich für den Anstieg ist unter anderem das späte Osterfest, wodurch die Preise für Pauschalreisen um mehr als 10 Prozent höher lagen als im April 2016. Die Energiepreise stiegen weiter, allerdings nicht mehr so stark wie zu Jahresbeginn. Nahrungsmittel kosteten mit einem Plus von 0,5 Prozent kaum mehr als im Vorjahr.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen