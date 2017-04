Gefährder aus Berlin abgeschoben

Berlin hat einen islamistischen Gefährder nach Russland abgeschoben. Damit seien in diesem Jahr bereits drei Gefährder zurückgeführt worden, teilte die Innenverwaltung am Donnerstag mit. «Wir werden alle konsequent abschieben, die eine Gefahr für unsere Sicherheit darstellen und bei denen die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Der russische Staatsbürger sei mit einer Chartermaschine unter Federführung von Brandenburg am Mittwoch weggebracht worden. «Die gestrige Abschiebung zeigt, dass wir es ernst meinen. Es sollte sich in dieser Stadt keiner sicher fühlen, der unsere Sicherheit bedroht», so der SPD-Politiker.

Berlin hat neben dem Russen bereits im Januar einen islamistischen Gefährder aus der Strafhaft in den Irak abgeschoben. Im März musste ein Tunesier Berlin verlassen. Er saß in Untersuchungshaft und wurde der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS verdächtigt.