Nolde: Barberini öffnet im Mai auch am Dienstag

Im Schlussspurt der Eröffnungsausstellungen erweitert das Potsdamer Museum Barberini wegen des großen Andrangs seine Öffnungszeiten: Vom 1. Mai bis zum Ende der Ausstellungen «Impressionismus. Die Kunst der Landschaft» und «Klassiker der Moderne» werde das Haus auch dienstags und täglich eine Stunde früher geöffnet, teilte das Museum am Donnerstag mit. Damit ist das neue Kunstmuseum des Softwaremilliardärs Hasso Plattner täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Denn seit der Eröffnung am 23. Januar wurden bereits 220 000 Tickets verkauft - und der Andrang hält unvermindert an.

Die Eröffnungsschauen mit Werken unter anderen von Munch, Nolde und Monet sind noch bis zum 28. Mai zu sehen. Anschließend zeigt das Museum vom 17. Juni an die Ausstellung «Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne».

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 11:20 Uhr

