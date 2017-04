24-Jähriger aus Fenster eines Wohnheimes gestoßen

Ein junger Mann soll von einem Mitbewohner aus dem Fenster eines Wohnheimes gestoßen worden sein. Obwohl der Sturz am Mittwochnachmittag nur aus dem Hochparterre erfolgte, erlitt das 24-jährige Opfer Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei vom Donnerstag aber nicht. Der Täter soll nach Angaben von Zeugen ein ebenfalls 24-jähriger Mann sein. Er lebt ebenfalls in dem Heim in der Rudolf-Grosse-Straße in Karlshorst, in dem auch Obdachlose wohnen. Die Polizei nahm den Mann fest. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

