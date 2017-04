Tote Frau in Kaulsdorf: Polizei geht von Verbrechen aus

Eine Frau findet eine Verwandte tot in deren Haus auf. Sie starb keines natürlichen Todes.

Berlin (dpa/bb) - Die Frau, die tot in einem Einfamilienhaus in Berlin-Kaulsdorf gefunden wurde, ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Davon ist die Polizei überzeugt. Die Obduktion habe als Todesursache einen Angriff auf den Hals der 45-Jährigen ergeben, teilte die Behörde am Donnerstagnachmittag mit. Die Ermittler hatten schon in ihrer ersten Meldung am Morgen vermutet, dass die Frau Opfer eines Verbrechens geworden sei.