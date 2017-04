dpa

Tote Frau in Kaulsdorf entdeckt: Mordkommission ermittelt

In Berlin-Kaulsdorf ist eine Frau in einem Einfamilienhaus tot aufgefunden worden. Die 45-Jährige könnte Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Mordkommission ermittelt. Die Tote war am Mittwochnachmittag von einer Angehörigen entdeckt worden. Die Frau sollte am Donnerstag obduziert werden.

