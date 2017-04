dpa

Frau tot in Haus gefunden - Mordkommission ermittelt

In Berlin-Kaulsdorf ist eine Frau in einem Einfamilienhaus vermutlich getötet worden. Die Leiche der 45-Jährigen war am Mittwochnachmittag von einer Verwandten in dem großen Haus im Münsterberger Weg gefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt. Am Donnerstagvormittag war noch die Spurensicherung bei der Arbeit. Die Leiche sollte im Lauf des Tages obduziert werden. Über die Todesursache, den Todeszeitpunkt und mögliche Verdächtige teilte die Polizei noch nichts mit. Im Lauf des Donnerstags sollte es weitere Informationen geben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen