Schreiender Späti-Besitzer vertreibt Räuber

Ein aus dem Schlaf gerissener Spätkaufbesitzer hat in Berlin-Kreuzberg zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Die beiden maskierten Täter waren in der Nacht zum Donnerstag in dem Geschäft in der Naunynstraße aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und verlangte Geld. Der andere Räuber lief in den hinteren Bereich des Ladens, wo der schlafende Besitzer durch den Lärm aufschreckte. Der Mann fing an zu schreien, so dass das Duo ohne Beute die Flucht ergriff. Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach ihnen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

