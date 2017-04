Potsdam-Trainer vermisst Kampfgeist

Trainer Davide Carli war nach dem vorerst verpassten Halbfinal-Einzug maßlos enttäuscht. «Ich verstehe nicht, dass die Mannschaft nicht bereit war, um ihre große Chance für das Halbfinale zu kämpfen», sagte der Coach der Volleyballerinnen des SC Potsdam nach dem 0:3 im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie beim 1. VC Wiesbaden und dem damit verbundenen 1:1-Ausgleich. Man habe sich auf das Duell intensiv vorbereitet, aber höchstens 20 Prozent davon umgesetzt, kritisierte Carli.

Damit muss am Montag in Potsdam die Entscheidung über den Einzug ins Semifinale in einem dritten Spiel fallen. Potsdams Spielführerin Lisa Rühl meinte mit einem Augenzwinkern: «Wahrscheinlich wollten wir einfach zu Hause den Einzug ins Halbfinale klar machen, wenn uns all unsere Fans unterstützen können.»

Carli sieht die Chancen jetzt bei 50:50. Potsdam setzt auf den Heimvorteil. In der gesamten Saison hat sein Team in eigener Halle erst zweimal verloren (jeweils 0:3 gegen Schwerin und Aachen). Allerdings ist er durch die klare Auswärtsniederlage und den knappen 3:2-Heimsieg gewarnt. In beiden Spielen war die Eigenfehlerquote relativ hoch und es gab viele Schwächen in mehreren Spielkomponenten. Außerdem präsentierten sich einige Stammkräfte nicht in Topform.