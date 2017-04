15-Jährige vergewaltigt? Basketballtrainer bestreitet

Ein Basketballtrainer , der eine 15-Jährige mit falschen Versprechungen in ein Waldstück in Berlin-Lübars gelockt und vergewaltigt haben soll, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Vor dem Landgericht sagte der angeklagte 39-Jährige am Donnerstag, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Die Schülerin, die er über soziale Netzwerke kennengelernt hatte, habe ihr Alter ihm gegenüber mit 18 Jahren angegeben.

Der damalige Assistenztrainer in einem Verein in Brandenburg soll das Mädchen bei der Begegnung im Oktober 2016 zunächst veranlasst haben, mit ihm Alkohol zu konsumieren. «Anschließend fuhr er mit ihr unter dem Vorwand, ihr sein Pferd zu zeigen, in ein Waldstück», heißt es in der Anklage. Dort habe er die 15-Jährige von hinten attackiert, gewürgt, zu Boden gebracht und vergewaltigt. Das Mädchen habe unter Todesangst gelitten.

Der Angeklagte gab zu, dass er sich bei Kontakten mit der Schülerin über soziale Medien als 23-jährig ausgegeben hatte. Die Fahrt nach Lübars sei auf Wunsch der Schülerin erfolgt. Nach freiwilligem Sex sei sie «sauer» geworden, weil er einen versprochenen Kauf einer Designer-Handtasche abgesagt habe, sagte der 39-Jährige. Elf Tage später sei er verhaftet worden. Der Prozess geht am 2. Mai weiter.

