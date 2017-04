15-Jährige in Falle gelockt und vergewaltigt: Prozess

Weil er ein 15 Jahre altes Mädchen in eine Falle gelockt und in einem Waldstück in Berlin-Lübars vergewaltigt haben soll, kommt ein 39-Jähriger ab heute (9.30 Uhr) vor das Landgericht. Der Mann soll die Schülerin, die er laut Ermittlungen über das Internet kennengelernt hatte, mit falschen Versprechungen zu einem Treffen überredet haben. Bei der Begegnung im Oktober 2016 habe er die 15-Jährige zunächst veranlasst, mit ihm Alkohol zu trinken. Unter dem Vorwand, er wolle ihr sein Pferd zeigen, habe er sie dann zu einem Waldstück gelockt und vergewaltigt. Bei der Polizei soll der Mann den Vorwurf bestritten haben. Sechs Prozesstage sind geplant.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 03:30 Uhr

Quelle: dpa

