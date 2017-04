dpa

Zugführer beleidigt und bedroht: Prozess gegen 33-Jährigen

Berlin (dpa/bb) – Ein 33-Jähriger, der in einem Regionalexpress den Zugführer beleidigt und bedroht haben soll, muss sich heute (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Der Angeklagte soll im Dezember 2015 während einer Fahrt zwischen den Haltestellen Falkensee und Hennigsdorf in Brandenburg die Tür zur Fahrerkabine aufgerissen haben. Unter Beleidigungen habe er verlangt, ihn sofort nach Rathenow (Brandenburg) zu fahren. Laut Anklage verlor der Zugführer kurz die Kontrolle über die Steuerung. Er habe den 33-Jährigen dann aus der Kabine drängen können. Die Anklage lautet unter anderem auf gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr.

