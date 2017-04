dpa

GdP: 1. Mai-Demonstration darf nicht durchs «Myfest» laufen

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet nicht damit, dass die linksextreme und meist gewalttätige Demonstration am 1. Mai durch das Straßenfest in Kreuzberg laufen darf. «Es ist natürlich klar, dass man aus Sicherheitsaspekten nicht Zehntausende durch das Myfest spazieren lassen kann und es auch nicht tun wird», erklärte die GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp am Donnerstag. Dass die Demonstration um 18.00 Uhr von den Veranstaltern nicht angemeldet werde, sei aber kein Problem. «Für die Arbeit der Polizei macht es keinen Unterschied.» Die GdP warnte aber davor, zu voreilig von einem friedlichen 1. Mai zu sprechen. «Im vergangenen Jahr wurden trotz der Außendarstellung eines friedlichen 1. Mai 59 Polizisten verletzt», betonte Philipp.

Deren Veranstalter wollen die Teilnehmer ohne Anmeldung und Abstimmung mit der Polizei durch das meist überfüllte Straßenfest «Myfest» ziehen lassen. Die Polizei sieht da klare Probleme mit der Sicherheit. Geisel hat bereits angekündigt, dass sie die Entscheidung über die Route am 1. Mai vor Ort fällen werde.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen