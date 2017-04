Tausende Literaturfans zur LitPotsdam erwartet

Im Jahr 2013 startete das Festival LitPotsdam und dank zahlreicher prominenter Autoren wächst das Literaturfestival von Jahr zu Jahr. Diesmal geht es um Luther - und auch Krimifans kommen auf ihre Kosten.

Potsdam (dpa/bb) - Zur fünften Ausgabe des Festivals LitPotsdam werden Anfang Juli wieder mehrere Tausend Literaturfans in der brandenburgischen Landeshauptstadt erwartet. «Das Motto «Starke Worte - Schöne Orte» bringt das Festival auf den Punkt», sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. «Uns erwarten literarische Höhepunkte in Villen und Parks, aber auch im Planetarium und im Fußballstadion von Babelsberg 03.» Stargast des Festivals vom 5. bis 9. Juli ist die US-amerikanische Krimiautorin Donna Leon («Commissario Brunetti»).