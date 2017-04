dpa

LitPotsdam erwartet Tausende Literaturfans

Zur fünften Ausgabe des Festivals LitPotsdam werden Anfang Juli wieder mehrere Tausend Literaturfans in der brandenburgischen Landeshauptstadt erwartet. «Das Motto "Starke Worte - Schöne Orte" bringt das Festival auf den Punkt», sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. «Uns erwarten literarische Höhepunkte in Villen und Parks, aber auch im Planetarium und im Fußballstadion von Babelsberg 03.» Stargast des Festivals vom 5. bis 9. Juli ist die US-amerikanische Krimiautorin Donna Leon («Commissario Brunetti»).

Schriftsteller wie der Kinderbuchautor Tino oder der Dramaturg John von Düffel gehen auch zu Lesungen in Schulen. Für fußballbegeisterte Jugendliche gibt es im VIP-Raum des Karl-Liebknecht-Stadions eine Lesung mit Diskussion zum Lieblingssport der Deutschen. Der Lyriker Arne Rautenberg und die Berliner Künstlerin Pantea Lachin bieten Workshops für Schulklassen an, die Spaß an Gedichten haben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 27. April 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen