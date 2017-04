Donna Leon und Navid Kermani zu Gast bei LitPotsdam

Die Bestsellerautorin Donna Leon («Commissario Brunetti») und der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani sind in diesem Jahr die Stargäste des Literaturfestivals LitPotsdam. Kulturministerin Martina Münch stellt heute (12.00 Uhr) gemeinsam mit Oberbürgermeister Jann Jakobs (beide SPD) das Programm des Literaturfestivals vor. Es findet vom 5. bis 9. Juli in der brandenburgischen Landeshauptstadt statt.

Zum Präludium am ersten Juli-Wochenende geht es bei einer Landpartie nach Reckahn (Potsdam-Mittelmark) um das Luther-Jahr. Dazu werden unter anderem der CDU-Politiker Heiner Geißler und die Schriftsteller Moritz Rinke und Feridun Zaimoglu erwartet. Die 1773 gegründete Dorfschule in Reckahn war mit ihrem reformpädagogischen Ansatz zum Vorbild in Preußen und ganz Europa geworden.