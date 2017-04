dpa

Weltkriegsmunition entdeckt: Sprengung am Freitag

Bei Bauarbeiten auf einem Deponiegelände in Forst (Spree-Neiße) ist Weltkriegsmunition entdeckt worden. Die Blindgänger sollen nach Begutachtung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes noch am Fundort gesprengt werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Am Freitag wird deshalb ein Sperrkreis im Radius von einem Kilometer um den Fundort eingerichtet und die Altmunition zur Explosion gebracht. Da die Autobahn 15 sich innerhalb des Sperrgebiets befindet, wird die Straße zwischen den Anschlussstellen Rogosen und Forst am Freitagmorgen für den Autoverkehr gesperrt. Betroffen sind auch Teile des Naherholungsgebietes «Urwald» in Groß Jamno. Die Zufahrtsstraßen und Wege werden ebenfalls gesperrt. Die Landstraße zwischen Forst und Döbern ist von der Sperrung hingegen nicht betroffen.

