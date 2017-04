Landleben zum Anfassen: Brandenburger Landpartie startet

Landwirtschaft zum Anfassen bietet die 23. Brandenburger Landpartie, die am 10. Juni auf dem Rosenhof Flemming in Karlstein (Uckermark) eröffnet wird. Mehr als 240 Bauernhöfe, Gärtnereien, Reiterhöfe und Fischereibetriebe sowie Vereine und andere Einrichtungen öffnen am zweiten Juniwochenende für Besucher und bieten Führungen an, wie der Verband pro agro am Mittwoch mitteilte. Der Verband rechnet wieder mit mehr als 100 000 Neugierigen bei der Landpartie.

Dieses Jahr werden mehr Besucher aus Polen erwartet, denn die Informationen zur Landpartie erscheinen erstmals auch in polnischer Sprache. «Offizielle Gäste aus dem Nachbarland haben uns zu diesem Schritt ermuntert, denn sie waren von den dörflichen Festen bei uns im Land sehr angetan», erklärte pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold. Zudem rechnet der Verband mit vielen Ausflüglern aus Berlin, die sich Anregungen für den eigenen Garten oder Balkon holen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

