Gartensaison mit Kräutertopf eröffnet

Je ein Drittel Currykraut, Salbei und Thymian: Mit dieser Kombination in einem Topf startet die Region Berlin-Brandenburg die Pflanzsaison. Die neue Kreation wurde am Mittwoch in Schöneiche (Märkisch-Oderland) auf den Namen CurSaThy getauft. Die Aromen der Kräuter seien fein aufeinander abgestimmt und rundeten Speisen hervorragend ab, teilte der Gartenbauverband mit.

Etwa 60 Prozent des Jahresumsatzes machen Gartenbaubetriebe in den ersten Monaten des Jahres mit der Frühjahrsbepflanzung. In Brandenburg wachsen auf rund 7100 Hektar Gemüse, Erdbeeren und andere Gartenpflanzen. Auf rund 100 Hektar werden Blumen und Zierpflanzen herangezogen. Derzeit erarbeitet das Ministerium eine Gartenbaukonzeption.

