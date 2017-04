Ausstellung mit Werken von Künstlern mit Handicap eröffnet

Werke von Künstlern mit Handicap stehen bereits zum 21. Mal im Fokus der Fürstenwalder Ausstellungsreihe «Ermutigung». Nach Angaben von format b, einer Anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, gehört die Schau auf europäischer Ebene zu den beachtetsten Schauen in diesem Segment. Am Donnerstag wurde «Ermutigung» mit 160 Werken in Fürstenwalde (Oder-Spree) von fünf Einzelkünstlern sowie aus 33 Einrichtungen, die sich um gehandicapte Menschen kümmern, eröffnet. Seit 1997 wurden 4200 Arbeiten gezeigt und 31 000 Besucher gezählt. «Ermutigung» versucht, Künstler mit Handicap mit Ausstellungsraum zu unterstützen und ihnen Platz für ihr kreatives Schaffen zu geben.

