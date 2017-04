Nach Brand: 95 000 Berliner Haushalte kurz ohne Strom

Nach einem Brand in einem Umspannwerk ist in rund 95 000 Berliner Haushalten am Mittwochmittag etwa eine Viertelstunde lang der Strom ausgefallen. Betroffen seien Teile von Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg gewesen, teilte die Vattenfall-Tochter, der Netzbetreiber Stromnetz Berlin mit. Die Bewohner mussten zwischen 13.07 und 13.24 Uhr ohne Strom auskommen. Der Brand an der Verbindung zweier 110-KV-Hochspannungskabel nahe der Potsdamer Straße war am Nachmittag bereits gelöscht. Auswirkungen auf weitere Teile der Anlage würden noch geprüft.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

