BR Volleys mit Trotz nach Rom: «Alles ist möglich im Sport»

Die Berlin Volleys kämpfen in Rom als eines der besten vier Teams Europas um die Krone in der Champions League. Die Gegner scheinen übermächtig. Doch die Außenseiterrolle soll zum Vorteil werden. Trainer Serniotti kennt schon sein Zukunft, verrät sie aber nicht.

Berlin (dpa/bb) - Leicht und locker geht derzeit nichts bei den BR Volleys. Dabei stehen die Berliner am Wochenende im Final Four der Champions League in Rom. Der deutsche Meister hat sich mit harter Arbeit den Platz beim Megaevent in der «Palalottomatica», bekannt auch als Palazzo dello Sport der italienischen Hauptstadt, erkämpft. «Das ist schon ein fantastisches Resultat», erklärte Trainer Roberto Serniotti, der vor zehn Jahren selbst Coach in Rom war. Jetzt steht der Italiener mit seinem Team vor den letzten Spielen der Saison, die maßgeblich darüber entscheiden, ob 2016/17 als nur gute, erfolgreiche oder fantastische Saison in die Clubgeschichte eingehen wird.