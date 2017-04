dpa

CDU sieht weiter große Gefahr durch linksextreme Gewalt

Für viele ist es ein Tag für einen Frühlingsausflug - für andere Anlass für Gewalt. Der 1. Mai birgt in diesem Jahr in Berlin besondere Brisanz. Das zeigt schon die hitzige Diskussion in der Politik.

Berlin (dpa/bb) - Kurz vor dem 1. Mai hat die Berliner CDU vor dem Wiedererstarken der linksextremen Szene gewarnt. «Im Gegensatz zu den Vorjahren ist leider wieder eine Belebung der Szene festzustellen», sagte Stephan Lenz, verfassungsschutzpolitischer CDU-Sprecher, am Mittwoch. «Von ihr geht weiterhin eine erhebliche Gefahr aus.» Der Staat dürfe das unter keinen Umständen dulden und müsse eine klare Abgrenzung von linksextremistischen Ausschreitungen vornehmen. «Der rot-rot-grüne Senat darf keine falsche Großzügigkeit walten lassen. Rechtsverstöße sind mit Augenmaß und dennoch konsequent zu ahnden», forderte Lenz.

Lenz wies auf die kürzlich veröffentlichten Zahlen der Polizei zu Kriminalität und Gewalttaten von Links- und Rechtsextremisten hin. Auch der AfD-Abgeordnete Roland Gläser hatte kürzlich mit Blick auf die Kriminalstatistik die hohe Anzahl von Gewalttaten durch Linksextremisten angeführt und vor dem 1. Mai gewarnt.

Tatsächlich hatte es 2016 379 registrierte Gewaltdelikte von Linksextremisten und 158 erfasste Gewalttaten von Neonazis und Rechtsextremisten gegeben. Bei den Linksextremisten sind es zu einem großen Teil Angriffe auf Polizisten bei Demonstrationen (249 der 379 Fälle). Meist geht es um Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Polizei. Bei den Rechtsextremisten geht es meist um Angriffe auf einzelne Menschen, oft Einwanderer oder Mitglieder der linken Szene.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen