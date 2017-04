dpa

SPD: Ausschreibung von Till Brönners «House of Jazz»

Nach der Absage Berlins an das von Startrompeter Till Brönner geplante «House of Jazz» wird das Projekt möglicherweise bundesweit ausgeschrieben. «Dann könnte sich jede Kommune in Deutschland darum bewerben. Das wäre eine charmante Lösung», sagte der SPD-Haushaltsexperte im Bundestag, Johannes Kahrs, der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Der neue Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte angekündigt, er wolle sich beim Bund für eine Umwidmung der bereits bewilligten Mittel von 12,5 Millionen Euro zugunsten eines «Hauses für die Basiskultur» einsetzen. «Wenn Berlin nicht will, muss man gucken, ob es jemand anderen gibt, der das «House of Jazz» möchte», sagte Kahrs.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen