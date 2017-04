dpa

Greenpeace misst hohe Stickoxid-Werte vor Berliner Schulen

Die Luft vor vielen Schulen und Kitas in Berlin ist nach Angaben von Greenpeace zu stark mit gesundheitsschädlichem Stickoxid belastet. An 34 der 46 Messstellen seien die EU-Grenzwerte überschritten worden, teilte die Umweltschutzorganisation am Mittwoch mit. Gemessen wurde zwei Wochen lang bereits im vergangenen September. Die Stickoxid-Werte werden vor allem durch Diesel-Autos in die Höhe getrieben. Die NOx abgekürzten Gase können unter anderem die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System belasten. Kinder gelten als besonders gefährdet.

«Bürgermeister müssen sofort regelmäßige NO2-Messungen an Schulen anordnen und bei zu hohen Werten Kinderschutzzonen durchsetzen - notfalls auch mit Fahrverboten», sagte Greenpeace-Verkehrsexperte Daniel Moser. Am Dienstag hatten neue Daten des Umweltbundesamts gezeigt, dass euch neue Diesel auf der Straße sehr viel mehr Stickoxid ausstoßen als nach der EU-Abgasnorm Euro 6 erlaubt ist. Diese gilt allerdings bisher nur fürs Labor, nicht für den Alltagsgebrauch der Autos.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen