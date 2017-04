Fußgängerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 74-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die Frau am Dienstagabend die Knaackstraße überqueren. Ein 47-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte die Fußgängerin. Sie kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus, der Motorradfahrer wurde ambulant behandelt.

