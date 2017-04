dpa

Parlamentsausschuss debattiert über Linksextremisten

Fünf Tage vor dem 1. Mai debattiert der Ausschuss für Verfassungsschutz im Berliner Abgeordnetenhaus über die angekündigten Aktionen von Linksextremisten. Auch der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg, zu dem die linksradikale Szene massive Proteste angekündigt hat, soll auf Antrag der CDU heute thematisiert werden. Klar ist bereits jetzt, dass es am 1. Mai in Kreuzberg zu Konflikten zwischen der linksautonomen Demonstration und der Polizei kommen wird, weil die Veranstalter der Demonstration ohne Anmeldung und Abstimmung mit der Polizei durch das überfüllte Straßenfest «Myfest» laufen wollen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 03:21 Uhr

Quelle: dpa

