Innensenator: 1. Mai wird nicht völlig friedlich

Der Berliner Senat und die Polizei erwarten keinen ganz friedlichen Verlauf der linksextremistischen Demonstration am Abend des 1. Mai. «Von einer völligen Befriedung des 1. Mai können wir nicht ausgehen», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz. Der Verlauf des Abends nach der Demonstration könne ähnlich sein wie im vergangenen Jahr, deutete Geisel an. Auch 2016 habe es zum Teil massive Angriffe auf Polizisten gegeben, bei denen mehr als 50 Beamte verletzt worden seien, betonte er. Wie die Polizei mit der angekündigten, aber nicht angemeldeten Demonstration durch das volle Straßenfest «Myfest» umgehen will, ließ Geisel offen. Diese Strecke sei «problematisch», sagte er. Die Entscheidung darüber müsse aber von der Polizei am 1. Mai vor Ort getroffen werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 26. April 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

