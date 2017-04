dpa

Berliner Senat erwartet wieder Angriffe am 1. Mai

Die letzten Vorbereitungen von Polizei und Sicherheitsbehörden zum 1. Mai laufen. Der Senat gibt sich zuversichtlich und setzt auf die Konzepte der letzten Jahre. Gewaltausbrüche werden aber schon einkalkuliert.

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat rechnet bei der linksextremen Demonstration am Abend des 1. Mai in Kreuzberg auch in diesem Jahr wieder mit kurzen Gewaltausbrüchen. «Von einer völligen Befriedung des 1. Mai können wir nicht ausgehen», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz. Der Verlauf des Abends nach der Demonstration könne ähnlich sein wie im vergangenen Jahr. Auch 2016 habe es zum Teil massive Angriffe auf Polizisten gegeben, bei denen mehr als 50 Beamte verletzt worden seien, betonte Geisel.

Wie die Polizei mit der angekündigten, aber nicht angemeldeten Demonstration durch das Kreuzberger Straßenfest «Myfest» umgehen will, ließ Geisel offen. Diese Strecke sei «problematisch», weil die Naunynstraße ein Fluchtweg für die Besucher des Festes sei. Zudem werde es wegen des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt ein Verbot für Lastwagen von mehr als 3,5 Tonnen im gesamten Bereich des Festes geben. Bei der Demonstration fahren meist Lkw mit Lautsprechern mit. Geisel sagte, die Entscheidung über die Strecke der Demonstration müsse von der Polizei am 1. Mai vor Ort getroffen werden.

Für ein Verbot der Demonstration gebe es aber keinen Grund, betonte Geisel. Von etwa 5000 Demonstrationen im Jahr in Berlin würden 20 bis 30 nicht angemeldet. Das werde dann auch strafrechtlich verfolgt. Zwar sei nach dem Versammlungsgesetz eine Strafe von bis zu einem Jahr Gefängnis möglich. Bisher seien in solchen Fällen aber nur Geldstrafen in dreistelliger Höhe verhängt worden.

Der Senator sagte auch: «Man kann ja theoretisch noch bis fünf Minuten vor Beginn anmelden.» Das sahen Gerichte in der Vergangenheit allerdings ganz anders. Sogenannte spontane Demonstrationen müssen sich demnach auf sehr kurzfristige Anlässe beziehen. Ansonsten gilt eine Anmeldefrist von 48 Stunden vor Beginn.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe sprach in diesem Zusammenhang von «kalkulierten Aktionen der Feinde des Rechtsstaates». «Man darf gespannt sein, ob Geisel diesen vorsätzlichen Rechtsbruch duldet oder deutlich macht, dass der Rechtsstaat sich von linken Randalierern nicht vorführen lässt.»

Die Polizei wird laut Geisel wie in den vergangenen Jahren auf «Deeskalierung» setzen und sich bemühen, besonnen zu reagieren und sich nicht provozieren zu lassen. «Wir sind wachsam, aber unaufgeregt.»

Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) erklärte, der 1. Mai in Berlin sei von der linksextremen Szene auch als «Warmlaufen» für den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg gedacht. Mehrere hundert Berliner Linksautonome würden im Juli nach Hamburg fahren. Geplant seien dort neben Demonstrationen Aktionen wie das Erstürmen der gesperrten Sicherheitszone um den Tagungsort mit den Staatschefs oder eine Blockade des Hafens. Für die deutsche Polizei seien diese linksextremen Aktionen eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre, vergleichbar mit der Eröffnung der Europäischen Zentralbank 2015 in Frankfurt/Main. Damals gab es heftige Ausschreitungen.

CDU, AfD und FDP kritisierten, dass die Gefahr durch Linksextremisten in Berlin oft ignoriert werde. Dabei gehe von den Linksradikalen «weiterhin eine erhebliche Gefahr aus», sagte der CDU-Abgeordnete Stephan Lenz. Der AfD-Abgeordnete Roland Gläser wies auf eine deutlich höhere Anzahl von Gewalttaten durch Linksextremisten als von Rechtsextremisten hin.

Tatsächlich hatte es im vergangenen Jahr 379 registrierte Gewaltdelikte von Linksextremisten und 158 erfasste Gewalttaten von Neonazis und Rechtsextremisten gegeben. Bei den Linksextremisten sind es zu einem großen Teil Angriffe auf Polizisten bei Demonstrationen (249 der 379 Fälle). Meist geht es um Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Polizei. Bei den Rechtsextremisten sind es meist um Angriffe auf einzelne Menschen, oft Einwanderer oder Mitglieder der linken Szene.

