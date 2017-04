dpa

Prozess: Anklage wegen Taliban-Mitgliedschaft

Am Berliner Kammergericht beginnt heute der Prozess gegen einen 28-jährigen wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Taliban. Dem Afghanen wird in der Anklage der Bundesanwaltschaft auch versuchter Mord vorgeworfen. Demnach soll er mit anderen Kämpfern eine Polizeisperre in Afghanistan angegriffen und mit einer Kalaschnikow auf Polizisten geschossen haben.

Der Mann soll sich zwischen 2007 und 2009 in Afghanistan der radikal-religiösen Vereinigung Taliban angeschlossen haben. Die terroristische Gruppierung verfolgt laut Bundesanwaltschaft das Ziel, ausländische Streitkräfte zu vertreiben, die Regierung zu stürzen und einen auf der Scharia basierenden islamischen Staat zu errichten.

Die Vereinigung sei für Selbstmordattentate, Minen- und Bombenanschläge, Entführungen, Geiselnahmen und gezielte Tötungen verantwortlich.

Der 28-Jährige wurde im Oktober 2016 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er hatte sich nach eigenen Angaben 2015 von den Taliban abgewandt und war nach Deutschland gekommen.

