Mehr Geld für Beschäftigte von Coca-Cola

Der Getränke-Hersteller Coca-Cola und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich für die bundesweit rund 8000 Beschäftigten des Getränkeriesen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Der in der Nacht zum Dienstag erzielte Kompromiss, der auch für die Beschäftigten des Unternehmens in Weimar gilt, sieht eine Entgelterhöhung von 2,2 Prozent für alle Tarifmitarbeiter und Auszubildende für 2017 vor, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

Für 2018 wurde eine weitere Erhöhung von monatlich 100 Euro für die unteren und mittleren Lohngruppen und 50 Euro für die oberen drei Gehaltsgruppen sowie für die Auszubildenden vereinbart. NGG sei mit dem Ergebnis zufrieden, sagte ein Sprecher. Die Beschäftigten in Weimar hatten sich an Aktionen für einen neuen Tarifvertrag beteiligt.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

