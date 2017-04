ALBA Berlin trennt sich von Trainer Caki

Dass sich ALBA Berlin von Trainer Ahmet Caki trennt, überrascht angesichts einer enttäuschenden Saison nicht. Der Zeitpunkt ist allerdings ungewöhnlich. Nur zwei Spiele vor den Playoffs befördert der Hauptstadtclub den bisherigen Assistenten vorerst zum Chefcoach.

«Angesichts der enttäuschenden sportlichen Entwicklung sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in der derzeitigen Konstellation nicht in der Lage sind, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen», sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda. «Wir mussten nun einen harten Schnitt machen, denn wir wollen die verbleibenden Spiele nutzen, um uns eine bestmögliche Platzierung für die Playoffs zu erkämpfen.» Am Samstag tritt der Hauptstadtclub bei den Fraport Skyliners in Frankfurt an, zwei Tage später steht das letzte reguläre Saisonspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an.