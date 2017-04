Weimar offen für Till Brönners «House of Jazz»

Die Klassikerstadt Weimar ist für ein «House of Jazz» des Startrompeters Till Brönner offen. «Jazz ist eine Supergeschichte. Warum nicht Weimar statt Berlin?», sagte Oberbürgermeister Stefan Wolf (SPD) am Dienstag nach Angaben eines Sprechers. Weimar habe bei entsprechender Unterstützung vom Land Thüringen beste Voraussetzungen dafür.

Wolf reagierte damit auf ein Angebot von Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) an Brönner. Er hatte ihn per Twitter eingeladen, sein Konzept in Weimar umzusetzen. Hoffs Vorschlag: Die seit dem Jahr 2000 leerstehende Nietzsche-Gedächtnishalle als «House of Jazz» zu nutzen.