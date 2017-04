dpa

Arbeiter stürzt in Baugrube: schwer verletzt

Bei Bauarbeiten in Potsdam ist ein 60-jähriger Arbeiter in eine Baugrube gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag von der Schaufel eines Minibaggers getroffen worden und dann in die Grube gestürzt, berichtete die Polizei. Der bewusstlose Arbeiter wurde von der Feuerwehr aus der Grube geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchung der Unfallursache hat ein Experte des Landesamts für Arbeitsschutz übernommen.

